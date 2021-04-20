COVID-19. Что нужно знать, уезжая за пределы страны?

Несмотря на пандемию, желающих отправиться в отпуск за границу меньше не становится, сообщает alau.kz

Чтобы отдых был максимально безопасным — турагентства рекомендуют не экономить на страховке. «Если человек подтверждает ковид там ,то в теории если он положительный, симптомный, то страховка все покроет. Если он бессимптомный, то затраты ложатся на туриста. И в этом плане есть возможность оформить дополнительную страховку. Она стоит от 60 до 100 долларов, в зависимости от направления. И она покрывает как раз-таки бессимптомный ковид. Если человек это оформляет, то в теории-да, все моменты связанные с ковидом он для себя может обезопасить. В том случае, что если что-то у него произойдет, у него есть страховка и страховка все покроет», — сообщил руководитель экскурсионного бюро Валерий Гумиров.

Чтобы точно знать, в каком вопросе турист на сто процентов защищен — турагентства рекомендуют не стесняясь задавать вопросы и прописывать это в договоре. Нюансов много — а в данном случае — осведомлен, значит спокоен.

«Вот эта нашумевшая история с ребенком, когда оставили в стране отдыха. Вопрос в чем, если ребенок несовершеннолетний, то может остаться родитель. Это добровольное право родителя — страховка тоже его покроет. Здесь все хорошо. Если ребенок несовершеннолетний, с ним остается родитель. И точно также следит за ним, потому что ребенка просто так насильно в стране не оставят. Это будет нарушением прав человека», — отметил Гумиров.

Не мало вопросов у туристов вызывает и иммунизация. Привитые казахстанцы уточняют необходимо ли им сдавать ПЦР-тест перед вылетом в другую страну и делать ли его по возвращении на родину. Пока никаких изменений нет. Прохождение теста обязательно.

«Сейчас ведутся многие разговоры, вот мы привились, повлияет ли как то это на дальнейшие наши действия. Пока у нас в Казахстане не введется официальный иммунизационный паспорт, пока он не будет действовать к примеру, в Турции или Египте, людям все равно нужно будет сдавать ПЦР-тест. Это только для себя, ведь минимальный шанс что тест покажет положительный, в стране пребывания», — говорит Гумиров.

Для тех же, кто в отпуск хочет отправиться, но покидать пределы родной страны не хочет — турагентства предлагают рассмотреть, как вариант, внутренний туризм. Прогнозировать что-то заранее, говорит Валерий Гумиров — сложно. Эпидобстановка в условиях страны меняется часто, не говоря уже о ситуации в мире. Поэтому тем, кто собирается бронировать путевку заранее, необходимо быть готовым к изменениям, в связи с введением каких-либо ограничительных мер в стране вылета. Отказ от путевки влечет за собой штраф. Еще один возможный вариант — перенос даты вылета.

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