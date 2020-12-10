COVID-19. Главный акушер-гинеколог Костанайской области обратился к будущим мамам

Главный акушер-гинеколог Костанайской области Иван Янцен записал обращение к будущим мамам. Видео распространила пресс-служба областного управления здравоохранения.

«Я обращаюсь к женской половине жителей нашей области. В инфекционное отделение, где лежат больные с коронавирусом, поступают беременные женщины. Уже пролечили 10 беременных с коронавирусом. С благополучным эффектом. Но я обращаюсь к мамам, будущим мамам — соблюдайте санэпидправила, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки чаще. Надо временно оставить посещение мероприятий. Не ходите даже в магазины. Это могут сделать ваши близкие. Прекратите звать гостей и сами не ходите. Коронаивирус опасен не только для взрослого, но и для внутриутробного ребенка. Берегите себя», — заключил Иван Янцен.

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