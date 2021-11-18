COVID-19. Главный санитарный врач Костанайской области подписал постановление

О дальнейшем применении ограничительных карантинных мер на территории Костанайской области в связи с регистрацией случаев COVID-19.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам районов и городов, территориальным подразделениям цен-тральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области согласно подпунктов 1- 60 пункта 1 настоящего Постановления обеспечить:

1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59.

2) ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) организаций/объектов, утвержденных п. 1 ПГГСВ РК 38;

3) приостановить движение междугородних, межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов), за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;

4) разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, согласно установленного графика;

5) разрешение передвижения такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами;

6) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами и в населенных пунктах;

7) разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени;

8) ограничение передвижения граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных, проезда на дачу;

9) запрет на проведение зрелищных, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии «зеленого статуса», в соответствии с постановлением ГГСВ РК от 24 сентября 2021 года № 44 «О внедрении проекта «Ashyq» (далее ПГГСВ РК № 44);

10) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма, утвержденного приложением № 3 к ПГГСВ РК № 42;

11) приостановление деятельности развлекательных учреждений (вы-ставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), букмекерских контор. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

12) запрет работы кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

13) запретить проведение индивидуальных и групповых репетиций в объектах культуры. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить проведение индивидуальных и групповых репетиций в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

14) разрешение деятельности библиотек, музеев;

15) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума намаз». Работа объектов общественного питания, расположенных в них, допускается по типу банкетного зала только для проведения поминальных обедов, а так же проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях разрешается при условии участия в проекте «Ashyq» и соблюдении требований ПГГСВ РК № 44;

16) разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44. Всем объектам общепита в нерабочее время (будние, праздничные и выходные дни) разрешается изготовление продукции только на вынос и доставку;

17) разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

18) разрешить работу стрит – кортов (отдельностоящие палатки, ларьки, киоски без посадочных мест) в штатном режиме;

19) разрешение деятельности всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

20) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 20:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается. ТРЦ, торговые дома, торговые сети, развлекательные зоны, расположенные в них, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

21) разрешить работу фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

22) разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

23) разрешение деятельности аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени;

24) разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов, стоматологий (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

25) приостановление оказания плановых скринингов в организациях ПМСП, за исключением медицинских осмотров и профилактических прививок с соблюдением противоэпидемических мер;

соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток суток или документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19;

26) разрешение обучения в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при соблюдении требований изложенных в ПГГСВ РК от 25 августа 2021 года № 36;

27) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий;

28) разрешение деятельности детских дошкольных учреждений в штатном формате с соблюдением требований изложенных в ПГГСВ РК от 25 августа 2021 года № 36;

29) разрешение деятельности образовательных центров, кабинетов (центров) коррекции, реабилитации и адаптации, по предварительной записи с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

30) разрешить работу детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек;

31) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»;

32) Разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха в штатном режиме, при наполняемости не более 80%

33) разрешение деятельности объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) в штатном режиме, при наполняемости не более 80%. Гостиницы, отели участвующие в проекте «Ashyq», работают без ограничений в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

34) разрешение работы общественных бань из расчета 4 кв.м. на одного посетителя;

35) разрешение работы саун, СПА-центров, термопарка, с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета не менее 5 кв.м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

36) приостановить деятельность аквапарков. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

37) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

38) разрешение деятельности парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя;

39) разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

40) Запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», проводят спортивные мероприятия, в том числе чемпионаты Республики Казахстан и республиканские соревнования (по единому республиканскому календарю), с наполняемостью не более 20%, Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

41) разрешение проведения марафонов, при условии участия в проекте «Ashyq» в соответствии с ПГГСВ РК № 44;

42) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд, областных команд при условии участия в проекте «Ashyq» в соответствии с ПГГСВ РК № 44 ;

43) разрешение индивидуальных тренировок на открытом воздухе;

44) запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить осуществление межобластных и городских нерегулярных в соответствии с требованиями ПГГСВ РК №44;

45) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе;

46) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения группами не более 3 человек или членов одной семьи;

47) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников), с соблюдением социальной дистанции;

48) разрешение деятельности промышленных предприятий; строительных работ на открытом воздухе, объектов сельского и рыбного хозяйства, животноводства;

49) разрешение деятельности офисов государственных органов (организаций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников).

В первую очередь на дистанционный формат работы переводятся сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате;

50) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.);

51) разрешение деятельности туристических компаний, бизнес центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.);

52) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

53) разрешение работы АО «Казпочта» с максимальным оказанием услуг в онлайн формате с 9-00 до 18-00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни;

54) разрешение работы ЦОНов с 9-00 до 18- 00 с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима. Посещение ЦОНов через приложение «Ashyq» без предварительного бронирования;

55) обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения за исключением:

— детей в возрасте до пяти лет;

— случаев приема пищи в местах общественного питания

— лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом, при соблюдении социальной дистанции.

56) Всем объектам обеспечить неукоснительное соблюдение требований Постановлений Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан, в части усиления санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий;

57) на всех объектах не зависимо от формы собственности, ведомственной принадлежности, участия в проекте «Ashyq» обеспечить соблюдение масочного режима, социального дистанцирования посетителей, проведения контрольной термометрии. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», кроме выше перечисленного обеспечить 100% контроль статуса посетителей. При выявлении «красного» и «желтого» статуса незамедлительно информировать территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус). Лиц имеющих «красный» и «желтый» статус не допускать к посещению объектов»;

58) субъектам (объектам) всех форм собственности не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний (температура, насморк, кашель и др;

59) запрет на проведение аудио, фото и видео съемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

60) усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей.

2. Департаменту полиции продолжить работу и обеспечить:

1) патрулирование жилого сектора, рынков, торговых объектов, парков, скверов, внутридворовых детских игровых и спортивных площадок, общественного транспорта, на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования;

2) выявление нарушителей режима ограничений, проводимых семейных, коллективных и иных массовых мероприятий (свадьбы, поминки и др.), в нарушение требований настоящего Постановления, с оформлением и последующей передачей рапортов, материалов в уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

3) охрану мест карантинизации госпитализации контактных по COVID-19;

4) принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по COVID-19, а также лиц с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19.

3. Акимам районов и городов, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 1 июля 2021 г., №19 от 19 июля 2021г., №20 от 28 июля 2021г., №21 от 11 августа 2021г, №22 от 27 августа 2021г, № 23 от 10.09.2021г. признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

главный государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

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