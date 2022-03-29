COVID-19. Главный санврач Костанайской области подписал постановление

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020 «Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин», Постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:

проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 3 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан », а также внесенными изменениями и дополнениями постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года № 11;

а также внесенными изменениями и дополнениями постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года № 11; разрешение движения междугородних, межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов), личного автотранспорта между регионами и в населенных пунктах;

разрешение работы такси, общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытием всех дверей, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, согласно установленному графику;

отмену обязательного ношения медицинских масок в помещениях, в том числе на объектах образования (соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования);

обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);

рекомендательный характер ношения медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, организованных коллективах;

разрешение на проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов с соблюдением требований зонирования и санитарно-дезинфекционного режима;

соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;

отмену особых требований по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в:

государственных организациях, национальных компаниях, бизнес-центрах;

объектах оптовой и розничной торговли продукции, ТРЦ;

объектах общественного питания, банкетных залах, ночных клубах, караоке;

компьютерных клубах, бильярдных, боулингах;

объектах фитнеса, спорткомплексах, банях, саунах, бассейнах;

объектах культуры;

объектах в сфере оказания услуг по проживанию населения, санаторно-курортного назначения, домах отдыха;

промышленных предприятиях и производственных объектах;

аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалах, автостанциях;

религиозных объектах.

разрешение кабинетной системы в организациях образования;

применение дифференцированного подхода к введению карантина в организациях среднего образования, в колледжах и высших учебных заведениях. При регистрации в 1 инкубационный период случая группового заболевания COVID-19, изоляция на домашний карантин до 10 дней вводится:

— на класс (группу) – среди детей в одном классе (группе) более 30 % от численности класса (группы);

— смену – при регистрации в более 30% классах одной смены;

— поток– при регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в более 30% групп одного потока.

допуск к занятиям обучающихся, после завершения домашнего карантина, осуществляется без проведения лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, медицинское заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации образования и воспитания, не требуется;

субъектам (объектам) всех форм собственности не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний (температура, насморк, кашель и др);

при нахождении региона, в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации, в «зеленой» и «желтой» зонах, использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах, указанных в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 14 от 14 марта 2022 года, не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности;

неукоснительное соблюдение требований Постановлений Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан, в части соблюдения санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий, всеми организациями и предприятиями;

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.