USD 484.49
EUR 531.87
RUB 4.97
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. COVID-19. Главный санврач Костанайской области подписал постановление

COVID-19. Главный санврач Костанайской области подписал постановление

Фото alau.kz

Vinkmag ad

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,  приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020 «Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин», Постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:
  • проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 3 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан», а также внесенными изменениями и дополнениями постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года № 11;
  • разрешение движения междугородних, межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов), личного автотранспорта между регионами и в населенных пунктах;
  • разрешение работы такси, общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытием всех дверей, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, согласно установленному графику;
  • отмену обязательного ношения медицинских масок в помещениях, в том числе на объектах образования (соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования);
  • обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);
  • рекомендательный характер ношения медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, организованных коллективах;
  • разрешение на проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных, семейных, памятных мероприятий (банкетов,  свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
  • разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов с соблюдением требований зонирования и санитарно-дезинфекционного режима;
  • соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;

  • отмену особых требований по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в:

  • государственных организациях, национальных компаниях, бизнес-центрах;
  • объектах оптовой и розничной торговли продукции, ТРЦ;
  • объектах общественного питания, банкетных залах, ночных клубах, караоке;
  • компьютерных клубах, бильярдных, боулингах;
  • объектах фитнеса, спорткомплексах, банях, саунах, бассейнах;
  • объектах культуры;
  • объектах в сфере оказания услуг по проживанию населения, санаторно-курортного назначения, домах отдыха;
  • промышленных предприятиях и производственных объектах;
  • аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалах, автостанциях;
  • религиозных объектах.
  • разрешение кабинетной системы в организациях образования;
  • применение дифференцированного подхода к введению карантина в организациях среднего образования, в колледжах и высших учебных заведениях. При регистрации в 1 инкубационный период случая группового заболевания COVID-19, изоляция на домашний карантин до 10 дней вводится:

— на класс (группу) – среди детей в одном классе (группе) более 30 % от численности класса (группы);

— смену – при регистрации в более 30% классах одной смены;

— поток– при регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в более 30% групп одного потока.

  • допуск к занятиям обучающихся, после завершения домашнего карантина, осуществляется без проведения лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, медицинское заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации образования и воспитания, не требуется;
  • субъектам (объектам) всех форм собственности не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний (температура, насморк, кашель и др);
  • при нахождении региона, в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации, в «зеленой» и «желтой» зонах, использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах, указанных в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 14 от 14 марта 2022 года, не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности;
  • неукоснительное соблюдение требований Постановлений Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан, в части соблюдения санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий, всеми организациями и предприятиями;
  • Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач  Костанайской области                               Е. Даулетбаев

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Информация о закрытии трасс в Костанайской области
Следующая новость

Вещи и телефон пропавшего без вести подростка обнаружены на берегу реки — ДП Костанайской области