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COVID-19. Как распределились области по зонам на 1 мая?

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 мая 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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