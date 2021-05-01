COVID-19. Как распределились области по зонам на 1 мая?

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 мая 2021 года.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
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В «желтой» зоне: город Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.
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В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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