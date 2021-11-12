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COVID-19. Костанайская область покинула «красную» зону

Фото alau.kz

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 ноября.

В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область.

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В «зеленой» зоне: Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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