COVID-19. Новое постановление подписано в Казахстане

belta.by
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Определить контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации против КВИ:
- медицинские работники;
- педагоги;
- сотрудники силовых структур;
- персонал и контингент медико-социальных учреждений;
- лица старше 60 лет;
- лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица находящиеся на иммунносупресивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, тяжелый первичный иммунодефицит, инфицированные ВИЧ);
- лица самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
- Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.
- Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов:
- после введения векторных вакцин – через 9 месяцев;
- после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин – через 6 месяцев.
- Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.
- Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент обеспечить:
- координацию деятельности по организации и проведению ревакцинации населения против КВИ;
- проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ревакцинации населения против КВИ с привлечением средств массовой информации, социальных сетей.
- Управлениям здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент обеспечить:
- проведение ревакцинации населения (групп риска) против КВИ с 22 ноября 2021 года;
- проведение ревакцинации населения против КВИ и соблюдение требований холодовой цепи в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 361, Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к хранению, транспортировке и использованию иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов)», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № ҚР ДСМ-62 и постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 28 от 11 июня 2021 года «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;
- своевременное внесение данных о ревакцинации в Модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
- учет расхода вакцин против КВИ по наименованиям вакцин.
- Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент в срок до 18 ноября 2021 года обеспечить проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению ревакцинации населения против КВИ.
- Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить контроль и мониторинг за проведением ревакцинации населения против КВИ и соблюдением требований холодовой цепи.
- Республиканскому центру электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с разработчиками медицинских информационных систем и АО «Национальные информационные технологии» в срок до 20 ноября 2021 года обеспечить:
- доступ медицинских организаций для внесения данных о проведенной ревакцинации (III доза) против КВИ в модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
- формирование отчетных данных по ревакцинации против КВИ в соответствии с формами согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- доработку электронного «Паспорта вакцинации» в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения «eGov mobile» в части внесения данных о ревакцинации против КВИ в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- доработку Справки о прохождении вакцинации в части внесения данных о ревакцинации против КВИ в соответствии с формой согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
И.о. главного государственного санитарного врача РК А. Есмагамбетова
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области