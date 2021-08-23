COVID-19. Оперштаб обновил данные в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

22 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 291 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 100, г.Житикара – 34, г.Рудный – 31, Аулиекольский район – 21, г.Аркалык – 17, по 13 случаев в г.Лисаковске и районе им.Б.Майлина, Сарыкольский район – 12, Федоровский район -10, Костанайский район – 9, Мендыкаринский район – 7, по 6 случаев в Алтынсаринском и Денисовском районах, Карабалыкский район – 5, Камыстинский район – 4, Карасуский район — 3.

248 обследованы по самообращению, 41 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 258 с симптомами заболевания, 33 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 22 августа 2021г. зарегистрировано 26 608 случев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 23 648 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 286 677 человек, вторым компонентом 226 119.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.