COVID-19. Постановление подписала главный санитарный врач на транспорте

Постановление о проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий на объектах транспорта подписала главный государственный санитарный врач на транспорте Жанар Уразалина.

В документе говорится, что при нахождении страны согласно матрицы оценки эпидемиологической ситуации в «зелёной» или «жёлтой» зонах рекомендуют использование медицинских масок в аэропорта, железнодорожных вокзалах и во всех видах транспорта, передает informburo.kz

«При переходе страны в зону высокого риска – «красную зону» – обеспечить обязательное ношение медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения (аэропорты, железнодорожные вокзалы), в организованных коллективах и во всех видах транспорта», – говорится в постановлении.

Кроме того, в документе говорится, что руководители организаций, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, должны обеспечить проведение ревизии систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров в транспортных средствах.

Отмечается, что в транспорте количество пассажиров не должно превышать число посадочных мест. Необходимо проветривать салон транспортного средства, а также проводить дезинфекцию общественного транспорта по окончанию смены или рейса.

В аэропортах, на вокзалах, морских и речных портах в местах нахождения пассажиров и посетителей (залы ожидания, комнаты матери и ребенка), у входа или в санитарных узлах необходимо установить санитайзеры для обработки рук.

Сегодня все регионы Казахстана находятся в «зелёной» зоне.

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