COVID-19. Состоялось заседание областного оперштаба

Сегодня глава области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
В ходе заседания штаба заслушал акимов города Аркалык и Амангельдинского района. Вместе с тем, рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 августа по 07 сентября 2021 года проведено 3 475 рейдовых мероприятия, выявлено 190 нарушений карантинных мер.
В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 38,0%, на лечении находятся 652 человек.
Всего по состоянию на 6 сентября т.г. провакцинировано 303 899 человек первым компонентом, охват населения составляет 60,2%. Что касается второго компонента, то его получили 257 227 чел. или 50,9% населения, подлежащих вакцинации.
На сегодняшний день в область доставлено 381 535 доз первого компонента и 339 637 доз второго компонента вакцины.
В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующие обучение.
По состоянию на 5 сентября 2021 в области для участия в проекте «Ashyq» подано 4 682 заявок.
«Уважаемые жители области, прошу каждого проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких и пройти своевременную вакцинацию против коронавируса», — отметил глава области.
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