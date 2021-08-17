COVID-19. Состоялось заседание оперштаба Костанайской области

На заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции аким Костанайской области озвучил последние цифры статистики. На данный момент на лечении от COVID-19 находится 1 131 человек.

Загруженность инфекционных коек 55 с половиной процентов. Продолжается вакцинация населения.

«В область доставлено 299 375 доз первого компонента и 227 595 доз второго компонента вакцины. Вакцинацию первым компонентом прошли 276 082 человека, охват населения составил 54,7%. Что касается второго компонента, его получили 213 137 человек или 42,2 % населения», — сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Однако, если в разрезе области первый компонент получило почти пятьдесят пять процентов населения, то есть районы, в которых показатели ниже. К примеру, в Костанайском районе провакцинировано 46 процентов, в Амангельдинском и вовсе 41 процент. В Аулиекольском районе вакцинации подлежат 22 тысячи человек, первый компонент получили 10 тысяч. На территории района работает 15 прививочных пунктов.

«На данный момент в инфекционных стационарах находится 48 человек, при этом заполняемость 70 коек. Заполняемость 68%. На территории зарегистрировано 90 объектов по программе «Ашык». Сейчас проводится профилактическая работа по соблюдению правил использования программы», — отметил в докладе аким Аулиекольского района Ерлан Теменов.

Доложил о текущей эпидобстановке и аким Костанайского района. За весь период пандемии здесь был зарегистрирован 1 101 случай COVID-19. Активно работают в районе и мониторинговые группы. С начала этого года было проведено 245 рейдов. Продолжается и вакцинация населения. Заслушав доклады районных акимов, глава региона поручил темпы вакцинации наращивать. В том числе на местах, в сельской глубинке, оказывать необходимое содействие организациям здравоохранения при проведении вакцинации. Большую роль в этом должны сыграть и выездные медицинские бригады. Они позволяют обеспечить доступ к вакцине от коронавирусной инфекции всем желающим.

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