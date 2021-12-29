COVID-19. Состоялось заседание оперштаба в Костанайской области

За сутки 27 декабря коронавирусная инфекция подтвердилась у семи человек, уменьшается и занятость инфекционных коек, сегодня это 15%. Также продолжается вакцинация против ковида, 68% населения прививки уже получили.

Еще две недели назад занятость инфекционных коек составляла 24%, сегодня они заняты на 15%. А вот вакцинация в регионе идет медленными темпами, прививки первым компонентом получили 345 тысяч человек. Продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин Пфайзером, прививки этим препаратом получили 4700 человек, бОльшая часть из них подростки, а также 86 беременных и 800 кормящих женщин.

«Согласно плану в ноябре-декабре текущего года подлежит ревакцинации 83607 человек. На 26 декабря ревакцинировано 30 367 человек или 36% от плана. Слабо проводится работа по ревакцинации в городе Костанай и Рудный, а также Аулиекольский район. Мониториноговыми группами с 1 ноября текущего года проведено 2008 рейдов, выявлено 28 нарушений карантинных мер»,- отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

В ходе оперативного штаба рассмотрели и положительный опыт проведения вакцинации в районах области, один из таких — Узункольский. Там на сегодня 1 компонентом вакцинировно 80% подлежащего населения. А ревакцинацию прошли около 1000 человек. Активно проходит и вакцинация Пфайзером его получили уже 14% подлежащего населения.

«Работа по вакцинации и ревакцинации в том числе и разъяснительная проводится на ежедневной основе, в том числе и с выездом в населенные пункты, что в целом дает свой положительный эффект. Во первых для этого созданы специальные группы по направлениям во главе с заместителями акимов районов с участием врачей, работников СЭС, директоров школ, лидеров общественного мнения, депутатов маслихата, представителей НПО и руководителей госучреждений»,- рассказал аким Узункольского района Мурат Сандыбаев

В завершении аким области поручил акимам городов и районов усилить информационно — разъяснительную работу касательно вакцинации и ревакцинации населения.

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