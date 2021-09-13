COVID-19. В Костанайской области 67 классов находятся на карантине

Постепенную стабилизацию эпидобстановки отмечают в Костанайской области. Если на предыдущей неделе было зарегистрировано 1736 случаев коронавирусной инфекции, то на прошлой эта цифра сократилась до 1417. Однако, чаще стали заражаться дети, передает alau.kz

Если раньше заболевших детей в возрасте до 14 лет было от трех до пяти процентов от общего числа, то сейчас эта цифра достигает пятнадцати процентов.

На карантине находится 67 классов из 20 школ города.

«Вот начался учебный год и возросло число детей, которые стали у нас заболевать. Поэтому хотелось бы обратить внимание и родителей, и детей, у которых имеются признаки заболевания, чтобы родители их не отпускали на учебные занятия. Потому что, к сожалению, имеются такие случаи, когда ребенка отправляют в школу, а у него признаки заболевания, потом приходится закрывать целые классы, на карантин ставить», — отметил заместитель руководителя департамента санэпидконтролия по Костанайской области Юрий Севостьянов.

Продолжается и работа по вакцинации населения против ковид-19. По традиции, на еженедельном брифинге специалисты от здравоохранения огласили тройку лидеров в этом вопросе. Так в Алтынсаринском районе охват подлежащего населения составил 71,6 процента, в Узункольском — 70,3 и в Денисовском — 70 процентов.

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