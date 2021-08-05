COVID-19. В Костанайской области большой процент занятости коек

В Казахстане при ухудшении эпидемиологической ситуации дополнительно развернут 12 тыс. инфекционных коек. Об этом сообщила руководитель Управления стационарной и стационарозамещающей помощи Айма Сагындыкова, передает zakon.kz.

Наибольший процент занятости коек отмечается в Шымкенте, Нур-Султане и Кызылординской, Костанайской областях, реанимационных коек — в Нур-Султане и Мангистауской, Атырауской областях, — сказала она.

Также она рассказала, какое количество инфекционных и реанимационных коек дополнительно развернут при ухудшении эпидситуации.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации имеется готовность дополнительно развернуть 12 000 инфекционных коек для лечения КВИ, до 550 реанимационных коек без остановки плановой медицинской помощи.

Айма Сагындыкова

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.