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COVID-19. В «красной» зоне не осталось регионов

russian.rt.com

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 декабря 2021 года:

  • В «желтой» зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
  • В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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