COVID-19. В «красной» зоне не осталось регионов

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 декабря 2021 года:

В «желтой» зоне : Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

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