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COVID-19 выявили у жительницы Костаная

Фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

13872 - зарегистрированно

8593 - выздоровевших

67 - летальных случаев

210(+1) - в Костанайской области

Лабораторные анализы были отобраны у жительницы областного центра 1956 года рождения по эпидемиологическим показаниям, при самообращении с жалобами на общее состояние здоровья, сообщает оперативный штаб.

По результатам диагностического исследования ПЦР у пациентки был уточнен диагноз COVID-19, женщина госпитализирована в инфекционный стационар.

Выявлены лица, контактировавшие с больной, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 11 июня в области выявлено 210 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело – 155 человек.

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