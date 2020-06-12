COVID-19 выявили у жительницы Костаная

Фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
13872 - зарегистрированно
8593 - выздоровевших
67 - летальных случаев
210(+1) - в Костанайской области
Лабораторные анализы были отобраны у жительницы областного центра 1956 года рождения по эпидемиологическим показаниям, при самообращении с жалобами на общее состояние здоровья, сообщает оперативный штаб.
По результатам диагностического исследования ПЦР у пациентки был уточнен диагноз COVID-19, женщина госпитализирована в инфекционный стационар.
Выявлены лица, контактировавшие с больной, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 11 июня в области выявлено 210 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело – 155 человек.