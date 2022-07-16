COVID-19. Заседание оперштаба состоялось в Костанайской области

В Костанайской области отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев. Всего с начала недели в регионе положительный пцр подтвердили у 35 человек. Большая часть заболевших приходится на областной центр.

«На сегодняшний день на 15 июля зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 24 сиптомные, и 2 бессимптомные. На домашнем карантине находятся 25 пациентов, один вызлоровел. На учете 26 контактных лиц. В стационарах у нас по городу никого нет. Акиматом продолжается вакцинация по населению города. Первым компонентом охвачено 116 тысяч человек», — сказал на совещании аким Костаная Марат Жундубаев.

Вторым компонетом привито 113 тысяч человек. Марат Жундубаев отмечает, что количество граждан, не прошедших курс вакцинации, составляет 77 тысяч человек, среди них пенсионеры, самозанятые, студенты, а также работники малого и среднего бизнеса. Темпы ревакцинации в городе значительно снизились, подлежат 110 тысяч человек, а прошли ее только 37 тысяч.

«У нас идет рост по городу, мы этого не скрываем. Идет большой рост. Надо будет по поликлиникам, по больницам по запасам медикаментов, сизов для мед персонала, другого необходимого медицинского оборудования. Облостному управлению здравоохранения надо сделать анализ. И обесепечить всеми необходимыми средствами, как минимум на два-три месяца, у нас опыт есть уже», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким области поручил увеличить охват вакцинацией, ревакцинацией и повторной ревакцинацией подлежащего населния в области. А также не забывать о средствах защиты, и в местах массового скопления носить маски.

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