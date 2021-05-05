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COVID-19. «Жёлтая» зона уменьшилась

tass.ru

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 мая.

  • В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
  • В «желтой» зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области.
  • В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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