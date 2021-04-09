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COVID. Один за другим регионы покидают «зелёную» зону

samolet.media

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 апреля 2021 года.

В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне — все остальные регионы.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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