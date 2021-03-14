COVID-паспорта вряд ли помогут снизить заболеваемость — врач

Паспорта вакцинации от COVID-19 вряд ли помогут снизить заболеваемость из-за возможных ошибок при оформлении и выдаче такого рода документов, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного заболевания.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить указанные документы.

«Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов. Поэтому однозначно говорить, что введение каких-либо сертификатов гарантируемо снизит заболеваемость коронавирусной инфекцией, я бы не стал», — сказал РИА Новости Вознесенский.

По его словам, в процессе выдачи названного документа возможны случаи махинаций и мошенничества.

«А может быть, какой-нибудь сотрудник лаборатории просто так выпишет паспорт, а ему за это что-то могут дать. Может быть такое теоретически? К сожалению, да», — сказал Вознесенский.

Он также подчеркнул, что создание COVID-паспортов выглядит сомнительно даже с технической точки зрения.

«Все тест-системы не дают 100-процентную чувствительность и специфичность. Бывает и так, что антитела у человека выявили, а на самом деле это анализ другого пациента, просто перепутали пробирки», — заключил собеседник агентства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.