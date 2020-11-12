Cрок уплаты налога на транспорт перенесут в Казахстане

В Казахстане планируют перенести срок уплаты налога на транспорт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Даленов представил на заседании Сената проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

«В целях удобства для налогоплательщиков предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года.

Предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога, два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить», — сказал Даленов.