Cтоимость автогаза в РК уже в ближайшее время может сравняться с ценой на бензин

Нынешний год на казахстанском топливном рынке сложно назвать спокойным. Особенно для владельцев авто на газу. Еще месяц назад цена на автогаз выросла до 98 тенге. Да и найти его на заправках было сложно. Сейчас ситуация лучше не стала. Газ подорожал до 116 тенге. При этом, как отмечают бизнесмены, это еще не предел. Его стоимость уже в ближайшее время может сравняться с ценой на бензин, и тогда покупать газ автолюбителям будет не выгодно.

На газовых заправках Костаная вновь дефицит топлива. Часть из них даже не вывешивают ценники, те, кто торгуют — продают газ автолюбителям по 116 тенге. Хотя еще месяц назад он стоил 98 тенге, а до этого 89 тенге. Как отмечает директор крупнейшей базы по продаже автогаза Махаббат Жутаев, проблема кроется еще и в том, что газ не только стало сложно купить, но и доставить. Отсюда и его перебои. Напомним, что новые правила покупки топлива начали действовать с августа текущего года, тогда и начались проблемы. Раньше Костанайская область участвовала в этих торгах самостоятельно, отмечают уже чиновники, но теперь она вошла в состав северного макрорегиона, в который включены Акмолинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и Нур-Султан. И если раньше, от региона на социальное топливо претендовали лишь три компании, то теперь их больше 6 десятков. Такая конкуренция вызвала серьезную проблему. Кто быстрее подаст заявку — того и газ. Ситуация обещали урегулировать, но лучше все равно не стало, говорит Махаббат Жутаев.

«Цена на бирже растет на 10 процентов. По правилам ввели ограничения — брать по 108 тонн, льготное 10 процентов, но есть недобросовестные , они сразу 300 — 250. Биржа обещала санкции, мы берем, конечно, объемы, но не такие», — рассказал коммерческий директор ТОО «База сжиженного газа» Маххабат Жутаев.

По словам Махаббата Жутаева, реальная стоимость газа сейчас 129 — 139 тенге. И это не предел, по его мнению. В ближайшие месяцы стоимость может сравняться с литром бензина и дорасти до цены литра автогаза в РФ, а он доходит до 51 рубля — в переводе — больше 300 тенге. И тогда, подчеркивает Махаббат Жутаев, если не вмешается государство, и не начнет регулировать ситуацию, этот вид топлива станет не нужным, а бизнес придется свернуть.

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