Цветы и подарки учителям. Заявление антикора

По данным антикора, учителя не могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 366 УК «Получение взятки», поскольку не относятся к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицам.

При этом в Уголовном кодексе есть статья 247 («Получение незаконного вознаграждения»), которая распространяется на учителей.

«Не запрещено дарение на 1 сентября учениками, коллективом, третьими лицами подарков, в том числе букетов цветов, учителям, если учитель за это не совершает какие-либо действия, связанные с его служебными полномочиями, в пользу дарителя. В то же время, если будет установлена причинно-следственная связь между дарением подарка, цветов стоимостью свыше 5 МРП (18 460 тенге) и действиями, совершёнными одаряемым лицом в пользу дарителя, то дарение такого подарка, цветов может повлечь уголовную ответственность учителя по статье 247 УК», – cообщается в ответе антикора на запрос Informburo.kz.

В примечании к статье 247 установлено, что не является уголовным правонарушением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение работником материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера в качестве подарка при отсутствии предварительной договорённости за ранее выполненную работу или оказанную услугу, входящую в круг его обязанностей, если стоимость подарка не превышала 5 МРП.

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