Дачи снесут или оставят? Владельцы участков в обществе «Юбилейный» боятся остаться без жилья

Владельцы земельных участков и построек дачного общества Юбилейный обеспокоены тем, что, возможно, они могут остаться без земли и жилья. Дело в том, что, по их словам, на месте их дач должно начаться строительство многоэтажек в продолжении микрорайона Юбилейного.

Но пока людям официально не сообщили, что же в итоге будет с ними.

Азамат Джабасов показывает свой дом, который он начал строить несколько лет назад на купленном земельном участке дачного общества Юбилейный. Две комнаты он уже ввел в эксплуатацию, живет в них с семьей. Планировал завершить и другие комнаты в этом году. Но теперь, говорит он, вообще переживает, что останется без жилья.

«Идет слушок, что снесут наши дачи, я живу здесь, прописан, у меня 8 соток, я переживаю, у меня это единственное жилье. Сейчас запретили строиться в архитектур», — говорит владелец участка ПК «Юбилейный» Азамат Джабасов.

У Жунуса Аяхметова — новый дом в 100 квадратов, планировал мансарду достраивать, сыновья решили жениться. Но и он сейчас точно не знает, что будет с его жильем.

«Вода своя, скважина. Душевая, есть септик. Все нормально с документами. Не забирайте у нас землю, дом у нас документы есть», — делится владелец участка Жунус Аяхметов.

Практически все владельцы дачных участков сегодня не знают, что будет с ними дальше. Из порядка 300 — на 91-ом прописаны и живут люди. Детей тут тоже немало — 60. У Акмарал Жабаевой — их четверо, они с мужем тоже построили здесь дом.

«Мы здесь построили дом. У нас дом две комнаты. Это сколько денег?! Мы брали кредиты, очень большие деньги», — возмущается владелица участка ПК «Юбилейный» Акмраал Жабаева.

Практически весь прошлый год эти дачники вели активную переписку с отделом архитектуры и акиматом Костаная. Ведь оказалось, по их словам, что в генплан областного центра внесли изменения, но на общественные слушания по этому поводу этих людей не пригласили.

«Так как мы внесены в генплан 20 год, а на территории будут многоэтажные дома. Почему люди так возмущены? Никто так не следил за генпланом, как мы. Мы писали запросы в акимат, общественное письмо на имя акима, пишут, что мы внесены в генплан, но детального плана застройки не было, детальный план будут делать, когда будут деньги», — говорит председатель ПК «Юбилейный» Наталья Пидронова.

При этом владельцы дачных участков просят не только встречи с администрацией города, но и хотят получить конкретные ответы на вопросы: «Когда будут сносить их постройки?» и «Что будет с ними?»

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