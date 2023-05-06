Дачные домики уничтожены огнем в Рудном

6 мая в 7 км от г. Рудный, на территории садового общества № 2 произошло загорание сухой травы с переходом огня на 20 нежилых дачных домов на общей площади 0,3 га.

Кроме того, за пределами садового общества в логе горела сухая трава, камыш на общей площади около 2,1 га.

Сухая и жаркая погода, сильный ветер только способствовали быстрому распространению огня. Захламление на узких дачных улицах, затрудняли проезд пожарной технике к месту пожара.

В 19:23 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, силами ДЧС эвакуация не проводилась.

В тушении участвовали 38 человек л/с и 8 техники ДЧС, а также НГПС АО «ССГПО» в составе 5 человек и 1 техники.

ДЧС Костанайской области предупреждает! Чтобы не допустить возгорания в жаркую погоду ни в коем случае нельзя жечь сухую траву или разводить костры. Сильный ветер, способствует распространению возгорания на большие территории.

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