Купальный сезон в Костанае начался плачевно. Напомним, 31 мая на воде погиб подросток. В связи с этим в областном центре усилили мониторинг за соблюдением правил безопасности, как на диких, так и на официальных пляжах. Теперь, вместе с ЧСниками там дежурят учителя.

На сегодня, в областном центре есть всего три места, где разрешено купаться, одно из них — городской пляж, где мы и находимся. Здесь же неподалёку базируется водно-спасательная станция. А еще, есть на пляже и спасательная вышка. Однако, следит ли с неё кто-то за безопасностью отдыхающих — большой вопрос.

местными властями было принято решение привлечь к дежурствам и учителей. К слову, это практиковалось и в прошлом году. Например, Ерлан Ускенбаев преподает физику в гимназии имени Горького. Второй год подряд он дежурит на городском пляже. В обязанности учителя входит обход территории и выявление несовершеннолетних, которые отдыхают здесь одни.

— Теперь, детям вот так на великах просто нельзя? — Нет, нельзя, купаться нельзя, без сопровождения взрослых нельзя.

Встретив таких школьников, дежурный учитель должен записать их данные и передать в отдел образования. После чего родителей вызывают в школу и привлекают к административной ответственности. Штраф за такое нарушение — почти 28 тысяч тенге. С начала сезона составили уже четыре протокола.

«У учителей отпуск 56 дней. В это время я бы так и так не был в отпуске, потому что дети сдают экзамены. В то время, когда я не задействован на экзаменах, я могу выйти на пляж, подежурить. За это нам дается отгул, то есть в какой ни будь другой день я могу просто не прийти на работу», — говорит учитель физики гимназии им. Горького Ерлан Ускенбаев.

Ерлан Ускенбаев отметил, что здесь он по своей доброй воле. Следить за порядком учителю не сложно. Кроме того, каждый несколько часов дежурные педагоги сменяются. В общем, специалисты образования находятся здесь в три смены с 11 утра до 9 часов вечера. Тем временем, накануне министр просвещения Гани Бейсембаев высказался о том, что педагогов задействовать в таких мероприятиях неправильно. А аким Костаная, Марат Жундубаев акцентирует, что никто из них не работает бесплатно и в обеспечении безопасности детей все методы хороши.

«Закон о статусе педагога не нарушен здесь. Не нарушен, по простой причине в том, что каждый учитель, педагог или работник образования имеет право на дополнительный заработок, то есть работать, как в летних лагерях, как в пришкольных лагерях, точно так же в мониторинговой этой группе. Эта работа не заключается в том, что он должен в воде плавать, они только обходят берег воды», — подчеркнул аким Костаная Марат Жундубаев.

Кроме того, в таком подходе видят эффективность. По данным отдела образования, таким образом за минувшие выходные выявили 70 подростков, которые находились у воды без присмотра. Рейды на воде проводят и чсники, однако, по словам акима, одним им всю территорию не охватить. Что касается наблюдательной вышки на горпляже, то в обходах ее тоже задействуют. Она оснащена всем необходимым оборудованием для спасения утопающих.

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