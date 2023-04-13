Дают ли сейчас ипотеку по «7-20-25»

Krisha.kz узнала, принимают ли банки новые заявки по «7-20-25» в рамках нового транша 25 млрд тенге во втором квартале.

Как показал обзвон банков, апрель не улучшил ситуацию.

«Финансирования нет, программа приостановлена», — такие ответы получила журналист сайта в большинстве банков.

Только в Народном банке Казахстана сказали, что приём заявок стартовал вчера, 6 апреля, но более точную информацию можно получить в отделениях.

Банк Фридом Финанс Казахстан принимает предварительные заявки, действующие 45 дней, но без гарантии оформления ипотеки.

В Алтыне ответили, что уже исчерпали лимит на второй квартал и приём заявок возобновят в июле.

— Лимит второго квартала уже действует, банкам разрешено выдавать займы и направлять нам на выкуп. Почему не все банки начали — их внутренний вопрос. По всей видимости, они закрывают отчётность первого квартала, проводят распределение по филиалам. Некоторые банки выдают кредиты по январским заявкам, — пояснил менеджер Службы внешних коммуникаций оператора программы Казахстанского фонда устойчивости Айбар Олжаев.

Напомним, в конце прошлого года в Казахстане продлили доступную ипотеку «7-20-25» до 2029 года, ограничив финансовое обеспечение до 100 млрд тенге в год, по 25 млрд тенге ежеквартально.

Кредиты по «7-20-25» банки выдают на собственные средства. Затем оператор программы — Казахстанский фонд устойчивости (КФУ) — выкупает их у банков. Сам фонд также не берёт средства из госбюджета, а размещает облигации на Казахстанской фондовой бирже и на рыночных условиях привлекает финансирование для программы.

Операторами программы являются семь коммерческих банков:

— Банк РБК,

— Евразийский банк,

— ForteBank,

— Народный банк Казахстана,

— Банк ЦентрКредит,

— Altyn Bank,

— Банк Фридом Финанс Казахстан.

Ещё два потенциальных участника — Jysan Bank и Bereke Bank — пока не подключились к программе.

На сегодня статистика КФУ по займам, выданным банками с начала 2023 года по состоянию на 6 апреля, такая:

Банк ЦентрКредит — 614 займов на 9.5 млрд тенге;

Банк Фридом Финанс Казахстан — 593 на почти 10.2 млрд тенге;

Народный Банк — 210, около 3.4 млрд;

Банк РБК — 74, около 1.2 млрд;

Altyn Bank — 41, 752 млн;

Евразийский банк — 9, 124 млн;

ForteBank — 7, 120 млн.

Всего за I квартал этого года банки выдали 1 548 ипотечных кредитов по «7-20-25» на общую сумму 25 207 093 745 тенге.

Среди регионов лидируют:

* Астана — 800 займов на 13.9 млрд тенге;

* Алматы — 276 займов на 4.7 млрд;

* Шымкент — 87 займов на 1.4 млрд.

Меньше всего ипотек по программе с начала года выдали в Алматинской области и области Улытау — по 3 кредита, в СКО — 4, а также в областях Жетысу и Кызылординской — по 5.

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