Дают ли сейчас ипотеку по «7-20-25»

Krisha.kz узнала, принимают ли банки новые заявки по «7-20-25» в рамках нового транша 25 млрд тенге во втором квартале.
Как показал обзвон банков, апрель не улучшил ситуацию.
«Финансирования нет, программа приостановлена», — такие ответы получила журналист сайта в большинстве банков.
Только в Народном банке Казахстана сказали, что приём заявок стартовал вчера, 6 апреля, но более точную информацию можно получить в отделениях.
Банк Фридом Финанс Казахстан принимает предварительные заявки, действующие 45 дней, но без гарантии оформления ипотеки.
В Алтыне ответили, что уже исчерпали лимит на второй квартал и приём заявок возобновят в июле.
— Лимит второго квартала уже действует, банкам разрешено выдавать займы и направлять нам на выкуп. Почему не все банки начали — их внутренний вопрос. По всей видимости, они закрывают отчётность первого квартала, проводят распределение по филиалам. Некоторые банки выдают кредиты по январским заявкам, — пояснил менеджер Службы внешних коммуникаций оператора программы Казахстанского фонда устойчивости Айбар Олжаев.
Напомним, в конце прошлого года в Казахстане продлили доступную ипотеку «7-20-25» до 2029 года, ограничив финансовое обеспечение до 100 млрд тенге в год, по 25 млрд тенге ежеквартально.
Кредиты по «7-20-25» банки выдают на собственные средства. Затем оператор программы — Казахстанский фонд устойчивости (КФУ) — выкупает их у банков. Сам фонд также не берёт средства из госбюджета, а размещает облигации на Казахстанской фондовой бирже и на рыночных условиях привлекает финансирование для программы.
Операторами программы являются семь коммерческих банков:
— Банк РБК,
— Евразийский банк,
— ForteBank,
— Народный банк Казахстана,
— Банк ЦентрКредит,
— Altyn Bank,
— Банк Фридом Финанс Казахстан.
Ещё два потенциальных участника — Jysan Bank и Bereke Bank — пока не подключились к программе.
На сегодня статистика КФУ по займам, выданным банками с начала 2023 года по состоянию на 6 апреля, такая:
- Банк ЦентрКредит — 614 займов на 9.5 млрд тенге;
- Банк Фридом Финанс Казахстан — 593 на почти 10.2 млрд тенге;
- Народный Банк — 210, около 3.4 млрд;
- Банк РБК — 74, около 1.2 млрд;
- Altyn Bank — 41, 752 млн;
- Евразийский банк — 9, 124 млн;
- ForteBank — 7, 120 млн.
Всего за I квартал этого года банки выдали 1 548 ипотечных кредитов по «7-20-25» на общую сумму 25 207 093 745 тенге.
Среди регионов лидируют:
* Астана — 800 займов на 13.9 млрд тенге;
* Алматы — 276 займов на 4.7 млрд;
* Шымкент — 87 займов на 1.4 млрд.
Меньше всего ипотек по программе с начала года выдали в Алматинской области и области Улытау — по 3 кредита, в СКО — 4, а также в областях Жетысу и Кызылординской — по 5.