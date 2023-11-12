Дактилоскопия в Казахстане будет добровольной

Ранее сообщалось, что с 1 января будущего года такая процедура станет обязательной при замене удостоверений личности и паспортов, для всех граждан республики и постоянно проживающих в стране иностранцев, кроме детей до 12 лет.

Во всех костанайских ЦОНах, куда в октябре доставили 33 аппарата для сканирования отпечатков пальцев, уже проводилось их тестирование. Усовершенствование биометрической идентификации, по замыслу полиции, позволило бы исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, а их владельцев — от мошенничеств и иных преступлений, упростить процедуры восстановления документов.

Как выяснилось, информация о предстоящей обязательности процедуры вызвала резонанс в обществе и среди депутатов мажилиса, которые предложили сделать её добровольной. По данным некоторых средств массовой информации, МВД Казахстана с этим согласилось. Уже вносятся изменения в законопроект.

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