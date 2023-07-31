Дальше не едем. Автобус колесом угодил в яму в Костанае

Инцидент произошёл в Костанае по улице Каирбекова.

Колесо автобуса оказалось в яме. Непонятно, как это произошло. Детали не известны.

Но очевидцам удалось снять на видео данный инцидент.

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