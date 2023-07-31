Дальше не едем. Автобус колесом угодил в яму в Костанае

Инцидент произошёл в Костанае по улице Каирбекова. Колесо автобуса оказалось в яме. Непонятно, как это произошло. Детали не известны. Но очевидцам удалось снять на видео данный инцидент. https://alau.kz/wp-content/uploads/2023/07/whatsapp-video-2023-07-31-at-09.11.04.mp4 Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.