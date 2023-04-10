Дан официальный старт выпуску газоблоков в Костанае

Газоблоки материал на строительном рынке востребованный. Раньше местным компаниям приходилось закупать его в других областях нашей страны и даже за ее пределами.

Директор завода Дмитрий Швецов рассказывает о технологических процессах выпуска автоклавных газоблоков. Сегодня предприятие официально дало старт выпуску этой продукции. Предшествовала этому большая работа. С 2021 года началась реконструкция здания, а в январе начали выпускать пробные партии газоблоков.

«Вы уже все пуско-наладочные работы провели и уже пошел качественный продукт? На сегодняшний день я могу сказать, что наш костанайский блок не уступит по качеству аналогам российских заводов или наших казахстанских», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Этот завод, выпускающий газоблоки, стал первым в регионе. Аналогов нет. Планируемая мощность 75 тысяч кубометров продукции в год. В перспективе возможно и расширение производства, потому что спрос на продукцию есть. На встречу пригласили и руководителей крупных строительных предприятий региона. Пробные партии газоблоков они уже приобретали. Отмечают, что материал отечественного производства будет обходиться им дешевле, нежели привозной. Но во время пуско-наладочных работ были вопросы к качеству.

«Какие замечания были, там допустим завышенная влажность. Потом есть усадочные проблемы, то есть блок садится, потом появляются трещины. Вот с этим если отработаем. Ну, как раз вот два месяца и была пуско-наладка, для того чтобы все эти вопросы отшлифовать», — сообщил директор ТОО Александр Корчинский.

Объемы строительства в регионе растут ежегодно. И если по итогам 2023-го года было построено 450 тысяч квадратных метров, то в текущем запланировано уже 500 тысяч квадратов. Поэтому потребность в стройматериалах местного производства однозначно будет только расти.

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