Дан старт приему заявок на областной этап конкурса «Лучший учитель»

Преподаватели школ и колледжей могут стать участниками республиканского конкурса «Лучший учитель». Прием заявок для областного отбора конкурсантов уже стартовал, передает alau.kz

Школьные учителя Костанайской области готовятся вступить в борьбу за звание лучшего учителя страны. Этот конкурс в Казахстане проводится на протяжении 9 лет, и за прошедшие годы 17 наших преподавателей становились его победителями. Штурмовать республиканский пьедестал костанайские учителя будут и в этом году. Но в начале, им предстоит преодолеть областной этап соревнования. Старт приема заявок на участие в нем уже объявлен.

«До 1 мая управление образования ждет творческие работы, наполненные креативными идеями, профессионализмом, и, конечно же, подтвержденные высокими результатами обучающихся и достижениями самих педагогов на республиканском и международном уровнях»,- сообщила методист управления образования акимата Костанайской области Валентина Бесенбаева.

Как показал опыт костанайских участников, чаще всего республиканское признание наши преподаватели получают по естественно-математическому направлению. К примеру, одной из победительниц прошлого года стала учитель химии Карина Нугуманова. Добраться до республиканского этапа турнира у нее получилось со второй попытки. Так что Карина как никто знает, на что стоит обратить внимание конкурсантам этого года. В своих советах она призывает учителей не стесняться собственных успехов, а наоборот — заявить о них громко и ярко.

«Самое главное ничего не забыть. То есть все свои достижения, которые есть, нужно вспоминать, потому что у нас бывает, когда мы места занимаем, то не всегда эти грамоты складываем в папочку. На сайт мы помещаем все свои достижения, которые у нас есть, плюс туда прикрепляем видеоуроки своих занятий. То есть обратить на это внимание большое. Я желаю всем найти все свои подтверждающие документы, которые нужны для этого конкурса и обязательно попробовать поучаствовать»,- рассказала учитель химии специализированной школы «Озат» Карина Нугуманова.

В борьбу за звание «лучшего учителя» вступят и преподаватели колледжей региона. Для них номинации будут отдельные, но критерии отбора схожи со школьными коллегами. Требования к участникам стараются усложнять каждый год. И хотя последние изменения были накануне конкурса 2020 года, одному из принятых тогда новшеств серьезное внимание уделят только теперь. Это критерий благотворительности.

«Оценивается благотворительная деятельность педагогов, потому что существует еще один конкурс. Он международный – это «Учитель мира». Благотворительностью, конечно, занимаются все педагоги. Благотворительность не в том, что материально, тут имеется в виду бесплатное обучение, подготовка кого-то. Республиканский уровень взял этот критерий, чтобы наши педагоги были подготовлены к этому уровню, на международный уровень мы еще не выходили ни разу»,- пояснила Валентина Бесенбаева.

В управлении образования предполагают, что количество заявок на областной этап турнира будет не меньше, чем в прошлом году. Обычно число конкурсантов достигает 40 участников из всех районов области. Но на финальный республиканский этап проходят всего 5-6 преподавателей от региона. Заявки будут принимать в электронном виде до 1 мая. О правилах их оформления и адресе отправки можно проконсультироваться по телефону 8 (7142) 39-46-45.

Итоги областного уровня подведут уже в конце весны, ну а проведение республиканского этапа ожидается в августе.

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