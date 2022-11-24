Данные казахстанских пользователей WhatsApp утекли в сеть — СМИ

Хакеры продают базу данных из 500 миллионов актуальных номеров телефонов пользователей WhatsApp, пишет издание Cybernews, передает Tengrinews.kz.

16 ноября на известном хакерском форуме появилось объявление о продаже базы данных пользователей мессенджера, содержащей 487 миллионов мобильных номеров. Набор данных якобы содержит данные пользователей WhatsApp из 84 стран.



Скриншот Cybernews

Большая часть телефонных номеров принадлежит гражданам Египта (45 миллионов), Италии (35 миллионов), Саудовской Аравии (29 миллионов), Франции (20 миллионов) и Турции (20 миллионов). В списке значатся и пользователи из Казахстана — их 3 миллиона 214 тысяч 990.



(с) cybernews.com

По запросу Cybernews продавец базы данных поделился выборкой из 1097 британских и 817 американских номеров пользователей. Издание подтверждает, что все они на самом деле являются пользователями WhatsApp.

Продавец не уточнил, как получил базу данных, отметив, что «использовал свою стратегию» сбора данных, и заверил, что все номера принадлежат активным пользователям WhatsApp.

Cybernews связались с материнской компанией WhatsApp — Meta, но не получили ответа

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