Данные о снежном покрове и промерзании почвы — Казгидромет

По состоянию на 9 апреля промерзание почвы сохраняется в Акмолинской, на большей части Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской области, а также на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей.

В Западно-Казахстанской области — глубина промерзания достигает в Таскалинском районе 43см, оттаивание 20см, в северной половине Сырымского района – 58см оттаивание 38см. В Бурлинском районе промерзание 63-77см, оттаивание 36-58. В Зеленовском районе промерзание до 76см, оттаивание до 65см, в окрестности города Уральск промерзание 54см, оттаивание 36см. В остальных регионах области почва оттаяла полностью.

В Актюбинской области — промерзание сохраняется в Мартукском, Хромтауском, Каргалинском и в райоен Айтеке би, глубина промерзания составляет 10-90см, оттаивание верхнего слоя почвы от 2-9см до 53см.

На севере и в центре Костанайской области глубина промерзания по прежнему значительная – от 60-83см до 104-153см. Оттаивание верхнего слоя в основном от 3-6см до 30-37см, в Жангельдинском районе составляет 63см. В г.Аркалык мерзлая почва на сегодня сохраняется только на глубине 14-22 см. В Алтынсаринском районе и на юге области отмечается полное оттаивание.

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