Данные о заражённых коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

19 марта в Костанайской области зарегистрировано 44 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,33%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 28, г.Рудный — 4, Денисовский, Камыстинский, Б.Майлина по 2, Амангельдинский, Аулиекольский, Житикаринский, Костанайский, Сарыколский районы и г.Аркалык по 1.

26 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.

Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 19 марта 2021г зарегистрировано 13344 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12013

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