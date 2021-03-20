Данные о заражённых коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
19 марта в Костанайской области зарегистрировано 44 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,33%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 28, г.Рудный — 4, Денисовский, Камыстинский, Б.Майлина по 2, Амангельдинский, Аулиекольский, Житикаринский, Костанайский, Сарыколский районы и г.Аркалык по 1.
26 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.
Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 19 марта 2021г зарегистрировано 13344 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12013
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области