Данные по COVID-19 обновили в костанайском оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

5 апреля в Костанайской области зарегистрировано 34 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 19, Рудный -8, г.Аркалык -2, Алтынсаринский, Камыстинский, Карасуский, Наурзумский, Б.Майлина районы по 1

26 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.

Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 05 апреля 2021г зарегистрировано 13996 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12346

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