Данные по COVID-19 обновили в костанайском оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
5 апреля в Костанайской области зарегистрировано 34 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 19, Рудный -8, г.Аркалык -2, Алтынсаринский, Камыстинский, Карасуский, Наурзумский, Б.Майлина районы по 1
26 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.
Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 05 апреля 2021г зарегистрировано 13996 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12346
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области