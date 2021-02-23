Данные по ситуации с коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

22 февраля в Костанайской области зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,5%.

Заболевшие: 33 жителей г. Костанай, 8 — г.Рудный, 7 – Костанайского района, 5 – Федоровского района, по 4 –в Мендыкаринском и Карасуском районах, 3 –Житикаринского района, 2 – Денисовского района, 1 – в районе им.Б.Майлина.

54 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 22 февраля 2021г зарегистрировано 11985 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10426.

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