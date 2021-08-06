Данные по заболеваемости COVID-19 обновили в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

5 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 265 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 85, г.Рудный – 59, г.Житикара – 26, Аулиекольский район – 19, Костанайский район – 15, по 10 случаев в Амангельдинском районе и г.Лисаковск, Карабалыкский район – 9 случаев, Федоровский район – 8, Денисовский район – 6, по 4 случая в г.Аркалыке, Алтынсаринском, и Карасуском районах, Камыстинский район – 3 случая, Сарыкольский район – 2 случая, Узункольский район – 1 случай.

225 обследованы по самообращению, 38 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 226 с симптомами заболевания, 39 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 05 августа 2021г. зарегистрировано 22 083 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 19 653 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 255 172 человека, вторым компонентом 189 959.

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