Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 31 октября

За прошедшие сутки было зарегистрировано 172 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом, сообщает МВК.

За сутки выздоровели 23 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 37 746, случаев с летальным исходом — 401, всего выздоровели – 28 710 человек.

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