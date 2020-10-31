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Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 31 октября

За прошедшие сутки было зарегистрировано 172 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом, сообщает МВК.

За сутки выздоровели 23 человека.

С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 37 746, случаев с летальным исходом — 401, всего выздоровели – 28 710 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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