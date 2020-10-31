Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 31 октября

За прошедшие сутки было зарегистрировано 172 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом, сообщает МВК.
За сутки выздоровели 23 человека.
С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 37 746, случаев с летальным исходом — 401, всего выздоровели – 28 710 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области