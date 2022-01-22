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Данные по заражённым коронавирусом обновил оперштаб Костанайской области

Фото из открытых источников

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

21 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 434 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,99 %.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 206, г.Житикара – 42,  г. Рудный – 37, г.Лисаковск – 37, Костанайский район – 28, Аулиекольский район — 21, г.Аркалык – 15, район им.Б.Майлина – 13, Алтынсаринский район — 9, по 6 случаев в Камыстинском и Карасуском районах, Мендыкаринский район – 5,  Амангельдинский район – 3, по 2 случая в Денисовском, Жангельдинском и Карабалыкском районах.

397 обследованы по самообращению, 27 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 10 с профилактической целью.

Из числа инфицированных лиц 401 с симптомами заболевания, 33 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 21 января 2022г. зарегистрировано 43 924 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных – 41 564 человека.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 350 995 человек, вторым компонентом 332 874.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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