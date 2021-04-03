Данные по заражённым коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
2 апреля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 35 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,25%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 18, Рудный -7, Карасуский – 5, Сарыкольский- 3, Костанайский -2
31 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.
Из числа инфицированных 35 с симптомами заболевания.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 02 апреля 2021г зарегистрировано 13892 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12314.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области