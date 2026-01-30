Компания Danone объявила об отзыве ограниченного количества партий детских смесей Aptamil на ряде европейских рынков, сообщает informburo.kz

Решение было принято 23 января после обновления рекомендаций регуляторов и выявления потенциальных рисков для безопасности продукции. Причиной стал возможный риск присутствия токсина цереулида, способного вызывать симптомы пищевого отравления, в ARA-масле (арахидоновой кислоте), поставленном из Китая.

Первоначально предполагалось, что произведённые в Ирландии детские смеси предназначались исключительно для экспорта. Однако 26 января ирландский регулятор FSAI сообщил, что часть продукции всё же поступила на внутренний рынок через косвенные поставки, в том числе через платформу Boots — британскую сеть аптек и магазинов косметики.

В уведомлении регулятора указана смесь Aptamil 1 From Birth First весом 800 граммов со сроком годности до 31 октября 2026 года. Позднее, 29 января, стало известно о расширении кампании отзыва на Германию. Там по аналогичным причинам — из-за риска загрязнения цереулидом — изымаются партии продукции, произведённые в период с мая по август 2025 года.

Прогноз погоды на выходные В период с 31 января по 2 февраля 2026 года большая часть территории Казахстан будет...

Вирус Нипах остаётся без вакцины: смертность достигает 75% Заболевание вирусом Нипах, случаи которого выявлены в Индии, может протекать без симптомов. Об этом сообщил...