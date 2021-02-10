Дарига Назарбаева: Педагоги, работающие в частных детских садах с госзаказом, не получают положенную зарплату

Депутат мажилиса Дарига Назарбаева на заседании палаты зачитала запрос на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, в котором подняла проблему низких зарплат педагогов частных детских садов, финансируемых в рамках госзаказа, сообщает informburo.kz

Она отметила, что в течение предыдущих двух лет в госзаказе не предусматривалось повышение уровня заработной платы педагогов частных дошкольных учреждений. В октябре 2020 года приказом и.о. министра образования в методику подушевого нормативного финансирования образовательных учреждений были внесены поправки, которыми по дошкольному образованию предусмотрено:

повышение коэффициентов при исчислении должностного оклада с учётом повышения с 1 января и с 1 июня 2019 года;

введение поправочного коэффициента к должностному окладу в размере в 2020 году – 25%, 2021 году – 50%, 2022 году – 75%, 2023 году – 100%;

увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 календарных дней.

«Однако этот приказ не исполняется на местах, а педагоги частных детских садов так и не получили заслуженного вознаграждения за свой труд», – отметила Дарига Назарбаева.

По закону «Об образовании», госзаказ на дошкольное воспитание и обучение утверждают местные исполнительные органы. При дефиците же средств в местном бюджете, для реализации механизма подушевого финансирования предусмотрена компенсация потерь посредством целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

«Акиматы произвольно определяют размер подушевого норматива на одного воспитанника детского сада, при этом гораздо ниже установленного среднего размера норматива. Так, в Туркестанской области размер подушевого норматива был установлен на отметке 25 500 тенге, тогда как в 2021 году он должен составлять в городской местности – 37 527 тенге, в сельской – 41 053 тенге в месяц», – отметила депутат мажилиса.

По её словам, по этой причине частные детские сады, педагоги, недополучают положенное им финансирование. Многие профессионалы теряют работу, а учреждения закрываются.

Дарига Назарбаева попросила премьер-министра пояснить, как происходит формирование размера госзаказа в областях, как на практике акиматы распределяют средства, выделенные в рамках подушевого финансирования и имеют ли они право на снижение размера ПФ.

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