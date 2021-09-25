Дарига Назарбаева предложила создать базу учёта домашних животных

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Депутаты мажилиса обсудили законопроект об ответственном обращении с животными с руководителями профильных госорганов, ветеринарных станций из различных регионов страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента, передает informburo.kz
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Депутат Дарига Назарбаева отметила необходимость создания базы учёта домашних животных. По её мнению, без наличия базы, отражающей данные о животном, его владельце, нормы закона не будут работать в полной мере.
«Информация из базы данных позволит владеть сведениями о хозяине питомца, породе животного, наличии прививок. Также считаю необходимым законодательно закрепить обязанности владельцев и разводчиков животных. Я благодарна общественникам, зоозащитникам за их инициативы и участие в подготовке законопроекта об ответственном обращении с животными», – сказала она.
Участники встречи обсудили опыт регулирования численности животных в Западно-Казахстанской области. По словам заместителя руководителя управления ветеринарии ЗКО Казбека Ташимова, в регионе собак и кошек отлавливают, стерилизует, вакцинируют и социализируют, затем выпускают на места прежнего проживания. К этой работе привлекают будущих ветеринаров – студентов Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. В регионе только в 2021 году стерилизовали около 3200 домашних животных. В следующем году планируют охватить стерилизацией более 8500 животных.
«Для обеспечения учёта численности собак и кошек на территории области в 2020 году создана база для их регистрации. На сегодняшний день в неё внесли около 6800 домашних животных», – отмечается в сообщении.
Руководители ветеринарных станций говорили о причинах, которые вынуждают умерщвлять животных зачастую негуманными методами. По словам заместителя руководителя управления ветеринарии Актюбинской области Исы Базарова, законодательством не было предусмотрено выделение госсредств на содержание, вакцинирование и стерилизацию животных.
«Другая проблема касается вопросов чипирования. В мировой практике чипирование является одним из передовых методов учёта, идентификации и контроля популяции бездомных животных. Однако, по мнению алматинских зоозащитников, к вопросу чипирования следуют подходить более основательно и обдуманно. Нередко используются чипы неизвестных производителей, не имеющих сертификатов безопасности и качества. В результате этого фиксировались перебои в работе чипов», – отмечается в сообщении.
Кроме того, из-за отсутствия базы данных животных происходит искажение информации о питомце и его владельце. Также были случаи, когда находились животные с вживлёнными двумя и более чипами.
Исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Бауыржан Абызбаев сообщил, что в 2020 году в Казахстане на отлов животных акиматы выделили 1,17 млрд тенге, отловлено около 380 тысяч собак и кошек. В 2021 году на эти цели из государственного бюджета выделено 1,18 млрд тенге.
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