Дарига Назарбаева предложила создать базу учёта домашних животных

Депутаты мажилиса обсудили законопроект об ответственном обращении с животными с руководителями профильных госорганов, ветеринарных станций из различных регионов страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента, передает informburo.kz

Депутат Дарига Назарбаева отметила необходимость создания базы учёта домашних животных. По её мнению, без наличия базы, отражающей данные о животном, его владельце, нормы закона не будут работать в полной мере.

«Информация из базы данных позволит владеть сведениями о хозяине питомца, породе животного, наличии прививок. Также считаю необходимым законодательно закрепить обязанности владельцев и разводчиков животных. Я благодарна общественникам, зоозащитникам за их инициативы и участие в подготовке законопроекта об ответственном обращении с животными», – сказала она.

Участники встречи обсудили опыт регулирования численности животных в Западно-Казахстанской области. По словам заместителя руководителя управления ветеринарии ЗКО Казбека Ташимова, в регионе собак и кошек отлавливают, стерилизует, вакцинируют и социализируют, затем выпускают на места прежнего проживания. К этой работе привлекают будущих ветеринаров – студентов Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. В регионе только в 2021 году стерилизовали около 3200 домашних животных. В следующем году планируют охватить стерилизацией более 8500 животных.

«Для обеспечения учёта численности собак и кошек на территории области в 2020 году создана база для их регистрации. На сегодняшний день в неё внесли около 6800 домашних животных», – отмечается в сообщении.

Руководители ветеринарных станций говорили о причинах, которые вынуждают умерщвлять животных зачастую негуманными методами. По словам заместителя руководителя управления ветеринарии Актюбинской области Исы Базарова, законодательством не было предусмотрено выделение госсредств на содержание, вакцинирование и стерилизацию животных.

«Другая проблема касается вопросов чипирования. В мировой практике чипирование является одним из передовых методов учёта, идентификации и контроля популяции бездомных животных. Однако, по мнению алматинских зоозащитников, к вопросу чипирования следуют подходить более основательно и обдуманно. Нередко используются чипы неизвестных производителей, не имеющих сертификатов безопасности и качества. В результате этого фиксировались перебои в работе чипов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, из-за отсутствия базы данных животных происходит искажение информации о питомце и его владельце. Также были случаи, когда находились животные с вживлёнными двумя и более чипами.

Исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Бауыржан Абызбаев сообщил, что в 2020 году в Казахстане на отлов животных акиматы выделили 1,17 млрд тенге, отловлено около 380 тысяч собак и кошек. В 2021 году на эти цели из государственного бюджета выделено 1,18 млрд тенге.

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