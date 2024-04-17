«Дать ремня» — трактуется, как побои. Появились новые штрафы для родителей и педагогов

В РК устанавливается нулевая терпимость за насилие в отношении детей. Подчеркиваем – за любые формы насилия. Это, кстати, не совсем привычно для традиционных обществ. Как и для Казахстана. Zakon.kz рассказывает, о каких новых нормах речь и как отныне правильно вести себя взрослым.

Подписаны законы, усиливающие ответственность за любые формы насилия в семейно-бытовой сфере. Основной – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Речь в нем идет о ряде поправок в УК, Предпринимательский, Социальный, Трудовой кодексы и другие НПА – всего в семь кодексов и восемь законов. И сопутствующий – о внесении поправок в КоАП. Значительная часть новелл должна обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Не наказывайте детей, да не наказаны будете

Даже такая прежде вполне обыденная родительская мера как «дать ремня» отныне будет влечь уголовную ответственность. Это трактуется как побои (добавляемая в УК статья 109-1), то есть:

«Насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью».

За это полагается арест до 50 дней, при этом не меньше, чем на месяц. Впрочем, учитывая нехватку арестных домов, дело, возможно, обойдется альтернативным штрафом. И воспитательная порка выльется брутальному родителю в сумму от 100 до 200 МРП (часть 2 статьи 109-1 УК посвящена как раз побоям в семейно-бытовой сфере).

Напомним, прежде было иначе. В 2017 году такие составы, как побои и причинение легкого вреда здоровью, вообще были переведены из УК в КоАП. Декриминализация смягчила наказание в целом, а в отношении насилия в семейно-бытовой среде исключила в качестве наказания штраф: сначала предупреждение, затем арест на 10 суток.

Штраф убрали сознательно. Поскольку арестных домов в РК, мягко говоря, недостаток, то в основном применяли штраф, который в случае бытового насилия ложился бременем на всю семью, а по факту – на жертву, если это была супруга, или – косвенно – на ребенка!

Кроме того, до 1 июля 2023 года администрирование таких правонарушений носило заявительный, а не выявительный характер. То есть, чтобы завели дело, необходимо было заявление потерпевшего. А еще, повторимся, сначала «кухонного боксера» предупреждали и только потом наказывали.

И вот теперь – сразу солидный штраф или арест (хотя арестных домов больше не стало, но меняется само понятие ареста: необязательной становится изоляция от других арестованных, что упрощает применение санкции). И без предварительных предупреждений.

Это, повторимся – если оплеухи и подзатыльники не причинили какого-то вреда здоровью, даже самого легкого. Если же «физическое воспитание» оставило последствия в виде, например, гематом (синяков или следов от того же ремня), то штрафом или арестом уже не отделаешься. В УК добавляется статья 108-1 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а в ее составе часть 2 – для кейсов с отягчающими обстоятельствами. За такую «показательную порку» вошедшего в воспитательный раж родителя вполне могут лишить свободы сроком до двух лет.

Так что, папы и мамы, переходим исключительно на психологические методы воздействия на непослушных детей, следуя заповеди: не наказывайте, да не наказаны будете! Но, кстати, с психологией тоже лучше не перебарщивать. Есть ведь и такое правонарушение, как истязание (статья 110 УК):

«Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью».

Из этой дефиниции следует, что и насилие, и страдания могут быть чисто психическими: без шишек и открытых переломов, но когда наступает слом внутренний… Такая норма и ранее была в УК, но теперь ужесточается санкция, и в случае, если потерпевшим является несовершеннолетний, применяется только лишение свободы на срок от четырех до семи лет (изменение в часть 2 статьи 110 УК; раньше было возможно и ограничение свободы).

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