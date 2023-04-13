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Дата назначена. Новые слушания по застройке частного сектора многоэтажками пройдут в Костанае

Сообщение распространила пресс-служба управления строительства Костанайской области. 

«Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» организовывает повторные публичные слушания по общественному обсуждению градостроительных проектов. Разработчик проекта ТОО Проектный институт «Казгипроград» 1, г.Алматы.

Повторные слушания состоятся 20 апреля 2023 года по адресу: г. Костанай, Городская школа детского творчества (бывший Дворец пионеров), ул. Алтынсарина, 109, Большой зал, 1 этаж.

«Проект детальной планировки микрорайона  «Арай» города Костаная» (в границах ул. Набережная, в границах пр. Аль-Фараби-ул.Каирбекова-пр.Тәуелсіздік-пр.Абая-ул. Пушкина)–20 апреля 2023 года, с 09.00 до 10.00 час.

«Проект детальной планировки микрорайона «Керемет» города Костаная» (в границах ул. Алтынсарина-ул. Хакимжановой-ул. Жамбыла-пр. Абая-ул. Сибирская)–20апреля 2023 года, с 11.00 до 12.00 час.

«Проект детальной планировки микрорайона «Мерей» города Костаная» (в границах пр. Назарбаева-ул. Бородина-ул. Победы-ул. Майлина-ул. Шевченко-ул. Урицкого)–20 апреля 2023 года, с 15.00 до 16.00 час.

Время начала регистрации участников – за 30 минут до начала слушаний.

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