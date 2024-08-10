Дата назначена. В Костанае приступят к сносу ларьков

В Костанае приступят к сносу ларьков. Такое заявление сделали местные власти. Один из таких находится здесь в районе центрального рынка по улице Победы. Владельцу уже неоднократно выдавались уведомления о том, что ларек нужно убрать. Однако на них он никак не отреагировал, местные власти настроены решительно, и уберут его сами.

Выявлять самовольно захваченные территории в Костанае начали с прошлого года. Тогда удалось договориться с владельцами 15 ларьков, и они были демонтированы. Всего сотрудники отдела земельных отношений насчитали в городе 109 ларьков, которые были установлены незаконно. За это на их владельцев налагаются штрафы от 75 до 700 МРП, в зависимости от юридического статуса бизнеса.

«Необходимо сначала уведомить собственника объекта. Потому, что как правило в торговых павильонах расположены торговое оборудование, техника и так далее, которая при транспортировке и демонтаже может быть повреждена. Сначала мы предпринимаем меры, чтобы определить нарушителя», — сообщил заместитель руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр Жумабеков.

В отделе земельных отношений рассказывают, что одна из основных проблем в их работе, как раз найти владельцев ларьков. Поэтому власти предупреждают, что они будут отправлять на штраф-стоянку все незаконно установленные киоски. Еще один такой находится в сити-центре. Стоит он здесь больше года. Уведомления выдавались, последнее — на этой неделе.

«Предприниматель не реагирует, не устраняет нарушение, поэтому 12 августа силами акимата города планируется демонтировать павильон, и вывезти его на специализированную штраф стоянку. И передать на ответ хранения в отдел ЖКХ», — говорит Бахтияр Жумабеков.

До 12 августа, у владельцев есть еще время освободить территорию, и самостоятельно демонтировать ларьки.

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