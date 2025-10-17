В Костанайской области за первые две недели отопительного сезона количество пожаров сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, тревожные вызовы по-прежнему поступают — за это время пожарным пришлось выезжать 10 раз.

По словам заместителя начальника ДЧС Омиржана Тукушева, возгорания были зарегистрированы в Костанае, Аркалыке, Лисаковске, а также в Аулиекольском, Житикаринском, Костанайском, Узункольском и районе имени Беимбета Майлина. Основная причина всех пожаров — нарушение правил пожарной безопасности. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

В трёх случаях возгорания произошли из-за неправильного монтажа и эксплуатации электрооборудования, в двух — по причине нарушения норм при использовании печного отопления. В октябре, по данным спасателей, погибших не было, однако ранее фиксировались трагические случаи.

«Основные причины гибели людей — это оставление малолетних детей без присмотра и курение в постели в состоянии алкогольного опьянения. По всем фактам ведутся досудебные расследования, виновные будут привлечены к ответственности», — отметил Омиржан Тукушев.

К началу отопительного сезона сотрудники ДЧС провели профилактическую работу: прочистили дымоходы в 118 домах социально уязвимых граждан и установили почти 300 датчиков угарного газа. Всего с 2019 года в регионе роздано около 4,5 тысячи датчиков , и, как отмечают в департаменте, именно они уже не раз спасали жизни.

«Датчики своевременно сигнализировали об опасности угарного газа, и благодаря этому удалось избежать трагедий в четырёх домах, где проживало более 20 человек», — сообщил заместитель начальника ДЧС.

Поскольку многоэтажные дома не подпадают под государственный пожарный контроль, спасатели делают акцент на профилактике. К этой работе привлекают волонтёров, полицейских, сотрудников акиматов и соцслужб. Особое внимание уделяется детям и подросткам — только с начала учебного года проведено 76 лекций и интерактивных уроков в более чем трёх сотнях образовательных учреждений.

Всего правилам пожарной безопасности обучено свыше 7 тысяч школьников. Спасатели убеждены: именно профилактика и осведомлённость граждан остаются ключевыми факторами в предотвращении трагедий.

