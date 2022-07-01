Дату празднования Дня столицы могут пересмотреть, считает депутат сената

regnum.ru
Депутат сената Акмарал Альназарова допустила возможность пересмотра даты празднования Дня столицы. Сейчас этот праздник отмечается 6 июля.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«День столицы нужен, почему бы не пересмотреть, это дело будущего – привязать непосредственно к каким-то историческим датам», – сказала она.
Также депутат отметила, что, возможно, празднование Дня первого президента также пересмотрят.
«Этот вопрос будет решаться, возможно, будет переформатироваться этот праздник. Но в целом – да, авторитарные механизмы, которые были, уже неактуальны», – сказала Акмарал Альназарова.
В свою очередь, депутат мажилиса Ерлан Смайлов прокомментировал возможность переименования столицы.
«Почему вы ждёте, что сверху кто-то должен прийти и что-то отменить. Общество на то и есть гражданское. Оно должно само инициировать через различные площадки, эти вещи надо доносить. Сейчас был референдум, и эти вещи надо больше поднимать, если есть вопрос, который волнует общество, его нужно поднимать, дискутировать. Если есть запрос от общества – мы на него реагируем», – сказал он.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: