Дату празднования Дня столицы не поменяют

В Министерстве юстиции Казахстана рассказали, что в случае принятия поправок в Конституцию жители столицы будут праздновать День города 6 июля, сообщает zakon.kz
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16 сентября депутаты Парламента в двух чтениях поддержали поправки в Конституцию, которыми столице возвращают прежнее название – Астана. Документ направлен на подпись главе государства.
В этой связи zakon.kz направил запрос в Министерство юстиции касательно возможности изменения даты празднования Дня города.
По вопросу переноса Дня столицы речи не идет. По закону «О праздниках» День столицы празднуется 6 июля.
Министерство юстиции РК
16 сентября на совместном заседании палат Парламента одобрили поправки в Конституцию о пересмотре сроков президентства в Казахстане.
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