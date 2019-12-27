Домой Новости Дату проведения фестиваля в Костанае перенесли

Дату проведения фестиваля в Костанае перенесли

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Наталья Луговская
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План мероприятий зимнего семейного интерактивного фестиваля «QostanayWinterFamilyFest». 

 Место проведения: площадь областного акимата

Работа резиденции Деда Мороза 29 декабря,

11.00-20.00
Новогодняя ярмарка, работа фудкортов 29 декабря,

11.00-21.00
29 декабря
Лыжный семейный марафон 12.00

(лыжная база)
Концертно-игровая программа на площади облакимата

(концертные номера творческих коллективов и артистов

разбавят всю программу)
Скандинавская ходьба 12.00
Семейная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» 12.30
«Смастерим Снеговика» 13.30
Награждение победителей

лыжного семейного марафона

 13.45
Забег с питомцами 14.00
Соревнования на ватрушках и ледянках 14.30
Парад новогодних костюмов 15.00
Конкурс «Мешок Деда Мороза» 15.15
Награждение победителей фотоконкурса

«Наше новогоднее семейное фото» и награждение победителей конкурса «Новогодний костюм»

 15.45
Конкурс силачей «Новогодние сани» 16.00
Конкурс «Метание елок» 16.30
Шерстяной флешмоб 17.00
Маршмеллоу 17.15
Новогодний хоровод В течение дня и вечером
Спортивные «островки» для всех желающих:

 

— крестики-нолики

— скакалка на выбывание/скакалка-прыгалка

— боулинг

— сумобол

— бампербол

— метание снежков

— керлинг

  

 

 

С 12.30 до 17.00
Выступление звезд казахстанской эстрады, музыкальных групп — «Аршат» и «ZNight» с 17.00-18.00

 

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