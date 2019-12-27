Дату проведения фестиваля в Костанае перенесли

План мероприятий зимнего семейного интерактивного фестиваля «QostanayWinterFamilyFest».
Место проведения: площадь областного акимата
|Работа резиденции Деда Мороза
|29 декабря,
11.00-20.00
|Новогодняя ярмарка, работа фудкортов
|29 декабря,
11.00-21.00
|29 декабря
|Лыжный семейный марафон
|12.00
(лыжная база)
|Концертно-игровая программа на площади облакимата
(концертные номера творческих коллективов и артистов
разбавят всю программу)
|Скандинавская ходьба
|12.00
|Семейная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья»
|12.30
|«Смастерим Снеговика»
|13.30
|Награждение победителей
лыжного семейного марафона
|13.45
|Забег с питомцами
|14.00
|Соревнования на ватрушках и ледянках
|14.30
|Парад новогодних костюмов
|15.00
|Конкурс «Мешок Деда Мороза»
|15.15
|Награждение победителей фотоконкурса
«Наше новогоднее семейное фото» и награждение победителей конкурса «Новогодний костюм»
|15.45
|Конкурс силачей «Новогодние сани»
|16.00
|Конкурс «Метание елок»
|16.30
|Шерстяной флешмоб
|17.00
|Маршмеллоу
|17.15
|Новогодний хоровод
|В течение дня и вечером
|Спортивные «островки» для всех желающих:
— крестики-нолики
— скакалка на выбывание/скакалка-прыгалка
— боулинг
— сумобол
— бампербол
— метание снежков
— керлинг
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С 12.30 до 17.00
|Выступление звезд казахстанской эстрады, музыкальных групп — «Аршат» и «ZNight»
|с 17.00-18.00